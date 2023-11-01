FED, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) merak edilen o kararı açıkladı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak faizi 22 yılın zirvesinde sabit tutma kararı aldı.

FED, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, Kasım ayı toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın zirve seviyesi olan yüzde 5,25 - 5,50 aralığında sabit tuttu.

Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi. Ekonomistlerin beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede kalması yönündeydi.

Fed, daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini belirtti. Yetkililer, ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendireceğini yineledi.

Fed, Eylül ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngörmüştü.

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