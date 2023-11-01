İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Fidan, "İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Yakın zamanda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek" dedi.

Fidan'ın açıklamaları şöyle:

"Gazze'de yasadışı kuşatma devam etmekte. İsrail girdiği yanlış yoldan bir an önce geri dönmeli. Herkesi kalıcı barışa çağırıyoruz. Çözüm odaklı alternatif yollar aramalıyız. Garantör olarak sorumluluğa hazırız. Bölgesel konularda iş birliği yapmaya hazırız. Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız.

Türkiye olarak kim tarafından ne amaçla yapılırsa yapılsın masum sivilleri hedef alan saldırıları tasvip etmediğimizi her platforma dile getirdik. İlgili taraflara diplomasi trafiği içindeyiz. İsrail'in girdiği yanlış yoldan dönmesi şiddete son vermesi gerekiyor. İsrail, Filistinlileri görmezden gelerek bir yere varılamayacağını anlamalı.

Bazı ülkelerin Gazze'deki kıyıma destek vermesi kabul edilemez.

"GARANTÖR OLARAK SORUMLULUĞA HAZIRIZ"

Bölge içi ve bölge dışı tüm aktörleri kalıcı barışı desteklemeye çağırıyoruz.. Uluslararası Barış Konferansı'nın bu iş için en uygun platform olacağını düşünüyoruz.

Biz Türkiye olarak dostlarımızla eş güdüm içerisinde önce ateşkes, sonra kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız.

Yapılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız.

'Cumhurbaşkanımızın bir kez daha vurguladığı gibi ateşkesin bir an önce saplanması gerekiyor. Bazı ülkelerin şiddeti teşvik etmesi kabul edilemez. Bölge içi ve dışı tüm aktörleri barışı teşvik etmeye çağırıyoruz. Filistin'deki yasadışı kuşatma hala devam ediyor. İsrail'in şiddete son vermesi gerekiyor. ABD ve AB ateşkes istemiyor. Batı, İsrail'in belirlediği ölçüde hareket ediyor.

"ABD VE AB ATEŞKES İSTEMİYOR"

Türkiye olarak kim tarafından ne amaçla yapılırsa yapılsın masum sivilleri hedef alan saldırıları tasvip etmediğimizi her platforma dile getirdik. İlgili taraflara diplomasi trafiği içindeyiz. İsrail'in girdiği yanlış yoldan dönmesi şiddete son vermesi gerekiyor. İsrail, Filistinlileri görmezden gelerek bir yere varılamayacağını anlamalı. Bazı ülkelerin Gazze'deki kıyıma destek vermesi kabul edilemez."

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İran İsrail-Filistin gerginlik
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