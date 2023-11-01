Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çekti

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin geri dönmesine izin vermeyeceklerini, kendi büyükelçilerini de geri çektiklerini açıkladı.

Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çekti

Ürdün'ün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları sebebiyle Tel Aviv Büyükelçisini "derhal" geri çağırdığı ve protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin dönmesine de izin vermeyeceği duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in Gazze Şeridi'ne düzenlenen İsrail saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Ürdün'ün İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarını reddeden ve kınayan tutumunun bir ifadesi olarak Tel Aviv Büyükelçisi Gassan el-Mecali'yi derhal Ürdün'e geri çağırmaya karar verdiği belirtildi.

İsrail saldırılarının "masum insanları öldürdüğünü, benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını kaydeden Safedi, bu saldırının, "tüm bölgenin güvenliğinin yanı sıra uluslararası güvenlik ve barışı tehdit edecek şekilde genişlemesi için tehlikeli olasılıklar taşıdığını" vurguladı.

Yoğun protestolar nedeniyle daha önce Ürdün'den ayrılmış olan İsrail'in Amman Büyükelçisi Rogel Ben Moşe Rachman'ı Amman'a geri göndermemesi amacıyla İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verilmesi için Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilgili departmana talimat veren Safedi, "büyükelçilerin görev yaptığı ülkelerine geri dönüşünün, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı durdurması ve bu saldırılar sebebiyle Filistinlileri gıda, su, ilaç ve haklarından mahrum bırakan tüm tedbirlerini durdurmasıyla bağlantılı olduğunu" ifade etti.

Safedi, "Ürdün, Gazze'deki savaşı durdurmak, sivillere insani yardım ve koruma sağlamak, İsrail'in saldırılarının bölgenin geleceği üzerinde yıkıcı etki oluşturmasını önlemek ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış ortamı oluşturmak için çalışmaya devam edecek" dedi.

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor
Yalan olamaz deyip son noktayı koydu! TRT1 Gönül Dağı'nda hiç beklenmiyordu Yalan olamaz deyip son noktayı koydu! TRT1 Gönül Dağı'nda hiç beklenmiyordu
ATV kararını verdi. EDHO yerine bomba bir dizi daha.... Çekimler başladı ATV kararını verdi. EDHO yerine bomba bir dizi daha.... Çekimler başladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye’ye geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Düşüş sonrası borsa yatırımcısına uyarı: İşte en çok yükselecek hisseler! Düşüş sonrası borsa yatırımcısına uyarı: İşte en çok yükselecek hisseler!
Dünyaca ünlü banka, AKP'nin dolar planını açıkladı: 'Bir gecede 7 lira birden düşecek!' Dünyaca ünlü banka, AKP'nin dolar planını açıkladı: 'Bir gecede 7 lira birden düşecek!'
Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: Bu illere yağmur çok şiddetli geliyor! Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: Bu illere yağmur çok şiddetli geliyor!
Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda '150 polise dağıtılan sarı zarf' detayı: 'Gece 03.00'te açın' Dilan ve Engin Polat operasyonunda '150 polise dağıtılan sarı zarf' detayı: 'Gece 03.00'te açın'
Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle ayrıldı, 'para' açıklaması şaşkına çevirdi Mehmet Ali Erbil genç sevgilisiyle ayrıldı, 'para' açıklaması şaşkına çevirdi