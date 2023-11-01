Ali Mahir Başarır, Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına Meclis'ten tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada gazeteci Tolga Şardan’ın gözaltına alınmasını eleştirdi.

Başarır, şunları söyledi:

“Bir gazeteci, Tolga Şardan’ın sadece bir yazısından dolayı hakkında bir soruşturma açılıyor, halka yanıltıcı bilgi vermek. Bundan dolayı bir gazeteci mevcutlu olarak gözaltına alınmaz, evi aranmaz. Buradaki amaç, Tolga Şardan'dan intikam almak ve evindeki bilgileri, araştırdığı konuları ele geçirmek. Bu doğru bir yöntem değil.

'KABUL EDİLİR BİR ŞEY DEĞİL'

Kalkınma planında daha fazla hukuktan, daha fazla adaletten bahsedildi ama 3 olayı söyleyeceğim: 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına direndi ve bir milletvekili cezaevinde. Dün, bir öğretmen sadece düşüncelerini beyan ettiği için gözaltına alındı, bugün de bir gazeteci gözaltına alındı. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına giderken insanlara daha fazla baskı, şiddet, insanlara sus deniliyor. Neden? Bu cezanın üst sınırı 1 yıl bile değil. Neden gazeteciyi gözaltına alıyoruz? Neden evini arıyoruz? Neden evindeki bilgisayar ve ulaştığı delil ve bilgilere el koyuyoruz? Bu kabul edilir bir şey değil.”

NE OLMUŞTU?

T24.com.tr internet haber sitesi yazarı, gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen Şardan'ın evinde arama yapıldığı da bildirildi.

Kaynak: ANKA