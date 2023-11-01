Anket: Gençlerin yüzde 60'ı yurt dışı hayali kuruyor

MetroPOLL Araştırma'nın yeni anketine göre, gençlerin yüzde 60'a yakını yurt dışında yaşamak istiyor.

Anket: Gençlerin yüzde 60'ı yurt dışı hayali kuruyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde yürütülen 'Kurtuluş Savaşı' neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, geçtiğimiz gün 100 yaşına girdi.

Seçimlere yönelik anketleriyle dikkat çeken MetroPOLL Araştırma, 100. yıla özel yeni bir anket paylaştı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar'ın paylaştığı veride, Cumhuriyetin 100. yılında gençlerin %60'a yakınının yurt dışında yaşamak ve okumak istediği gözlemlendi.

2023 yılına ilişkin verilerde, 18-34 yaş arasında yurt dışına gitmek isteyenlerin oranı yüzde 58,4, 35-54 yaş arasında 33,7, 55 yaş ve üzeri 22,2 olarak aktarıldı. Evet diyenlerin genel oranı ise yüzde 39,1.

İşte paylaşılan anket sonucunun tamamı:

Anket: Gençlerin yüzde 60'ı yurt dışı hayali kuruyor - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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