CHP'li Durmaz: Türkiye'nin ilk antimuan madeninde 25 işçi hukuksuzca işten çıkarıldı

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Türkiye'nin ilk antimuan madeni olarak bilinen ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TMSF’ye devredilen maden ocağında çalışan 25 işçi geçen hafta “küçülmeye gidildiği” gerekçesiyle işten çıkarıldı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, işten çıkarılan işçilerin durumunu Meclis gündemine taşıdı. Durmaz, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İŞÇİLERİN SESİNE KULAK VERİN VE GERİ ALIN"

"Turhal ilçemizde 90 yıllık antimuan madeninde geçtiğimiz hafta 25 kişi hukuksuzca işten çıkarıldı. Üç işçi ekmek ekmek ve yaşam mücadelesi için binanın çatısına çıktı, eylem yaptı. Biz de oradaydık. İşçiler hukuki yollara başvurdu ama işletme müdürü, işçilerin hukuki hak aramaktan vazgeçmezse diğer işçilerin tamamını da işten çıkarmakla tehdit etmektedir. Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda eylemleri devam etmektedir. İşçilerin birçoğu da bu madende büyüklerini kaybetmiştir. İşçilerin sesine kulak verin ve geri alın.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden sonra bu yanlışı Turhal kabul etmez. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yapılan bu yanlıştan dönülmelidir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyor, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA