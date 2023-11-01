Hakan Fidan'dan AB'ye ağır sözler: Maalesef ‘ateşkes’ kelimesini duymak istemiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, bölgesel sorunlara değindiği konuşmasında, Filistin'de yaşananlardan ötürü Avrupa'yı eleştirdi.

Bakan Fidan, "AB aldığı pozisyon gereği maalesef ‘ateşkes’ kelimesini duymak istemiyor. Onların durduğu yer ABD ile birlikte İsrail’in takdir edeceği ölçüde. Doğu ve Batı’da insanlık vicdanının protestolarla buna başkaldırdığını görüyoruz. Bundan sonra kalıcı bir barış için ne yapılabilir buna yoğunlaşmak gerekiyor" dedi.

Hakan Fidan ayrıca şunları söyledi:

"Bugün Gazze'deki durum en önemli gündem maddemizdi. Gazze'deki yasadışı kuşatma devam ediyor. Gazzeliler günlerdir ağır bombardıman şartları altında. Bu zulme sessiz kalmamız mümkün değil. İnsanlar dünyanın gözü önünde katlediliyor. Türkiye olarak kim tarafından ne amaçla yapılırsa yapılsın masum sivilleri hedef alan saldırıları tasvip etmediğimizi her platforma dile getirdik. İlgili taraflara diplomasi trafiği içindeyiz. İsrail'in girdiği yanlış yoldan dönmesi şiddete son vermesi gerekiyor. İsrail, Filistinlileri görmezden gelerek bir yere varılamayacağını anlamalı. Bazı ülkelerin Gazze'deki kıyıma destek vermesi kabul edilemez.

'BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAKTA KARARLIYIZ'

Bölge içi ve bölge dışı tüm aktörleri kalıcı barışı desteklemeye çağırıyoruz.. Uluslararası Barış Konferansı'nın bu iş için en uygun platform olacağını düşünüyoruz. Biz Türkiye olarak dostlarımızla eş güdüm içerisinde önce ateşkes, sonra kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız.

'MÜZAKERELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Yapılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız. Şiddetin bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Önce ateşkes sonra kalıcı barış için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 500 civarında yabancı ülke vatandaşının Gazze'den çıkışı için mutabakata varıldı. Aralarında Türk vatandaşları olması için de şu anda müzakerelerimiz devam ediyor."

Kaynak: Gerçek Gündem