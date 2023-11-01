Kulis: Ali Yerlikaya İBB başkanlığına aday olacak mı?

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin Ali Yerlikaya’nın İBB adaylığıyla ilgili olarak kendisine, “Sayın Bakan’ın ne aklında ne fikrinde ne kalbinde ne de planlamasında hiçbir şekilde İBB adaylığı yok. Hatta sıfır ihtimal” dediğini aktardı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olacağı iddiasıyla ilgili edindiği kulis bilgisini programında paylaştı.

Halk TV’de sunduğu ‘Yeni Bir Sabah’ programında İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir isimle konuştuğunu aktaran Küçükkaya, bu ismin verdiği bilgiye göre Ali Yerlikaya’nın 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İBB adayı olmayı düşünmediğini aktardı.

Küçükkaya şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir isim aradı. ‘Programınızı izledik bakanlıkta, sayın Bakan da makamındaydı, izledi’ dedi. Acaba Ali Yerlikaya, son zamanlarda tüm kesimlerden destek alıyor. Suç örgütlerinin üzerine gidiyor. Dedi ki ‘Bunların dışında düzensiz göç konusu da bakanlığın bir numaralı gündem maddesi. Sayın Bakan'ın ne aklında ne fikrinde ne kalbinde ne de planlamasında hiçbir şekilde İBB adaylığı yok. Hatta sıfır ihtimal’ dedi. ‘Bunu söylerseniz memnun oluruz’ dedi. ‘Adaylığın tartışılmasını istemiyoruz’ dedi.”