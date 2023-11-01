CHP'li Pala'dan Çalışma Bakanı Işıkhan'a 5 soru: SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler nelerdir?

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yazılı olarak yanıtlaması için önerge verdi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Pala, 2008 yılında yeniden yapılandırılarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun üzerinden 15 yıl geçmesine karşın, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Sayıştay raporlarına da yansıyacak biçimde iyi yönetilemediğini vurguladı.

Pala, Kurumun 2021 yılında olduğu gibi, bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklanan bir milyar TL’yi aşan yolsuzluk dosyalarıyla gündeme geldiğini anımsatarak şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1. SGK’da son 15 yılda yolsuzluklar nedeniyle ortaya çıkartılan kamu zararının yıllara göre tutarı nedir?

2. Söz konusu yolsuzluklara Kurum içinde ve dışında bugüne kadar kaç kişinin karıştığı tespit edilmiştir? Bu kişilerle ilgili olarak hangi işlemler yürütülmüştür?

3. Bakanlığınız tarafından 2021 yılında başlatılan ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler nelerdir? Konu olan zararın miktarı nedir?

4. Kurum müfettişlerinizin yaptığı soruşturma sonucunda kaç hastaneye ve şirkete ne miktarda ceza kesilmiştir?

5. Bakanlık müfettişlerinizin yaptığı tespitler sonucu kaç ilgili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur? Bu ilgililerin çalıştığı birimleri ve görevleri nelerdir? Bu kişiler arasında dönemin SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanı, Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü bulunmakta mıdır? Bu soruşturma çerçevesinde kaç kişi açığa alınmıştır?

6. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen işlemlerle ilgili son durum nedir?