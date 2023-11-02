"AKP ve MHP ile ittifak olabilir" demişti... İYİ Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu partisinden istifa etti

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden ayrıldığını duyurdu. Hatipoğlu'nun istifası ile İYİ Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 43'e düştü.

X hesabından paylaşım yapan Hatipoğlu, partisi ile genel seçim sürecinden bu yana görüş ayrılığı yaşadığını belirtti.

Hatipoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."

Büyük Türk Milleti’nin bilgisine;



Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım.



Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı… November 2, 2023

İTTİFAK AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Nebi Hatipoğlu, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yerel seçimlerde İYİ Parti'nin AKP ve MHP ile ittifak yapabileceklerini belirterek şöyle konuşmuştu:

''Biz Eskişehir’de de diğer illerde de seçim döneminde CHP’li beraber ittifak yaptığımız arkadaşlardan ciddi sıkıntılar yaşadık. Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor, oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir.''

İYİ Parti yönetimi ise Hatipoğlu'nun sözlerinin kendi düşüncesi olduğunu, partiyi bağlamadığını açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem