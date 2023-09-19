İYİ Partili isim yeniden sahnede: 'AKP ve MHP ile ittifak olabilir' Eskişehir örneğini verdi

Seçimlerdeki yenilginin ardından dağılan Millet İttifakı’ndaki ayrışma sürerken, İYİ Parti yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı.

Seçimlerin ardından AKP ve MHP ile ittifak yapılabileceğini savunan İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu yeniden sahneye çıktı.

Hatipoğlu, TV100 yayınında açıklamalarda bulunarak AKP ve MHP ile ittifaka dair "Türkiye’de böyle şeyler olabiliyorsa aynı tabandan olan partiler neden bir araya gelemiyoruz?" dedi.

CHP ile yaptıkları ittifakta bazı illerde sorun yaşadıklarını aktaran Hatipoğlu, "Mesela Eskişehir’de ‘İYİ Parti milletvekili çıkaramıyor oyunuz boşuna gitmesin gelin CHP’ye oyunuz verin’ diye çalışmalar yapılmış. Ben kesinlikle Eskişehir’de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet Partisi olabilir" diye konuştu.

İYİ Partili isim, "Ben, 'olsun' diye söylemiyorum ama olmasını dillendirdiğim zaman insanlar neden bu kadar alınıyor veya tepki veriyor?" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem