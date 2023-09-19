Emine Şenyaşar hakkındaki davada yeni gelişme

Eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarının iş yeri ve hastane saldırılarında eşini ve 2 oğlunu yitiren Emine Şenyaşar hakkında "devlet organlarını aşağılama" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması ertelendi.

MA'nın aktardıklarına göre; Urfa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde bugün saat 09.35'te görülmesi beklenen duruşma, davaya bakan hakimin olmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve akrabaları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde “adalet nöbeti” başlatmıştı.

Emine Şenyaşar ve oğlu Yeşil Sol Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar adalet nöbetini 846’ncı gününde Adalet Bakanlığı önüne taşımıştı.