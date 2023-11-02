Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatları da gözaltına alındı

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla açılan soruşturma sonrası dün gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri olan Çetinkaya'nın yakalandığı öğrenildi.

Dilan Polat ile Engin Polat çifti dün kardeşleri Sıla Doğu, Kürşat Polat ve avukatları Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu 17 kişiyle birlikte gözaltına alınmışlardı.