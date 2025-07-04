Bir Tarafta Alev Kapanı, Bir Tarafta Kar Fırtınası! Temmuzda Şaşırtan Manzara

Türkiye'nin birçok ilçesi 'alev kapanı'na teslim olurken, Bayburt ve Rize'nin yüksek kesimlerinde kar fırtınası meydana geldi. Temmuz ayında ortaya çıkan manzarada şaşırttı.

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Türkiye’nin bazı kentleri temmuz ayına girilmesiyle sıcaktan adeta kavrulurken ormanlar da alevlere teslim oldu, bazı kentlerinde ise kar yağışı sürprizi yaşandı. Bayburt ve Rize’nin yüksek kesimleri kar yağışının tipiye dönüşmesiyle bembeyaz oldu.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde, özellikle Soğanlı Dağı'nda, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede tipi ve fırtınaya dönüştü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi de bir hayli azaldı.

Bir Tarafta Alev Kapanı, Bir Tarafta Kar Fırtınası! Temmuzda Şaşırtan Manzara - Resim : 1

Bayburt'un yüksek noktalarından Soğanlı Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte kısa sürede tipi ve fırtınanın etkisi altına girdi. Kar yağışının ve rüzgarın hakim olduğu bölgede görüş mesafesi bir hayli düştü. Soğanlı Dağı üzerindeki Rüzgar Enerji Santrali (RES) alanları da karla kaplandı. Yükseklerden gelen soğuk hava, Bayburt şehir merkezinde de hissedilirken, kent genelinde aralıklarla yağış etkisini sürdürüyor.

Bayburt'ta en düşük sıcaklık 2,2 dereceyle 2 bin 300 rakımlı Kavlatan köyünde, en yüksek sıcaklık ise 10,7 dereceyle Aydıntepe ilçesinde ölçüldü.

Bir Tarafta Alev Kapanı, Bir Tarafta Kar Fırtınası! Temmuzda Şaşırtan Manzara - Resim : 2

RİZE YAYLALARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Doğu Karadeniz kenti olan Rize’den de benzer manzaraların fotoğrafları geldi. Temmuzda yağan kar nedeniyle Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylaları bembeyaz oldu.

Bir Tarafta Alev Kapanı, Bir Tarafta Kar Fırtınası! Temmuzda Şaşırtan Manzara - Resim : 3

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylalar beyaza büründü. Diğer yandan İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yüksek rakımlı yaylalarda iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA-İHA

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