Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da 'Filistin' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde başladı.

Zirveye, üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarına ilave olarak, aralarında KKTC’nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Zirvede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Azerbaycan halkının tamamına teşekkür ediyorum. Toplantımızın işgalden azar edilmiş bir şehirde han kentinde düzenlenmesi zirvemize ayrı bir önem ve mana kazandırıyor.

'İKLİM KRİZİ' VURGUSU

İlham kardeşimin vizyoner yaklaşımıyla bu kadim şehrin, Kafkasların yeni kalkınma ve barış merkezi olacağına gönülden inanıyorum. Bugünkü istişarelerimizin ve 1 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen kadın, gençlik ve iş konulu forumların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, ticaretten ulaştırmaya, çevreden enerjiye geniş bir yelpazede potansiyele sahip teşkilatımızın bu zirvesinin iklim değişikliğine odaklanmasını son derece isabetli buluyorum. İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geliyoruz.

'AVRUPA'DA 5. DÜNYADA'DA 11. SIRADAYIZ'

Tüm üye ülkelerin iklim değişikliğini merkeze alan sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaları özellikle bu dönemde önem arz ediyor. Türkiye olarak, 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Bilhassa enerji alanında yenilikçi girişimlerimizle yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 59'a çıkardı. Bu oranla Avrupa'da 5. dünyada 11. sıraya yükseldik. 2024-2030 yıllarını kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planımızla 100 milyon ton karbon dioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz. İklim kanunumuz önceki gün meclisimizde kabul edildi.

Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel düzeye taşınan sıfır atık projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor. Şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşımı hakim kılmanın gayreti içerisinde olacağız. Türkiye güçlü tecrübesini ve en iyi uygulama örneklerini teşkilatımızla paylaşmaya hazırdır.

Bu vesileyle Azerbaycan'da teşkil edilecek temiz enerji ve araştırma merkezleri kurucu belgelerinin onay sürecinin ülkemizde son aşamada olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, teşkilatımızın başlıca işbirliği alanı olan ekonomi ve ticarette vizyonumuzu daha da geliştirmek mecburiyetindeyiz.

'ADIMLARI HEP BİRLİKTE ATACAĞIZ'

100 milyar dolarlık bölgesel ticaret hacmi hedefimizi daha yüksek rakamlara taşıyacak adımları hep birlikte atmalıyız. Bu bakımdan 5. Ticaret Bakanları toplantısının mümkün olan ilk fırsatta düzenlenmesine büyük önem atfediyoruz.

Teşkilatımızın önümüzdeki 10 yılını şekillendirecek ekonomik işbirliğinin stratejik hedefleri 2035 belgesinin bizler için aynı zamanda bir yol haritası sunacağını düşünüyorum. Bu süreçte teşkilatımızın günümüzün dinamikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturulması da kaçınılmazdır.

Bu minvalde uzun süredir ilerleme kaydedemediğimiz konulardan başlamak üzere işbirliği süreçlerinde sadeleştirmeye gitmek suretiyle teşkilatımızın etkinliğinin arttırılması müşterek menfaatimize olacaktır. Aynı şekilde bu sadeleşme bağlı kuruluşlarımızda da gerçekleştirilmelidir. Bu hususlar çerçevesinde şekillendireceğimiz 2035 vizyon belgemizden temel beklentimiz ekonomik ve ticari işbirliğinin ilerletilmesidir. Sekreteryamızı destekleyecek adımları da hep birlikte atacağımıza inanıyorum.

'FİLİSTİN DAVASINI TERK EDEMEYİZ'

İsrail'in hız verdiği saldırgan politikaları bölgemizin huzurunu tehdit ediyor. Mezalimin bir an önce durdurulması için çalışmalıyız. İsrail'in Lübnan Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında Filistin halkına diz çöktürme siyaseyi yatıyor. İran'a saldırılar kabul edilemez. Biz ne de Netanyahu hükümetinin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Suriye'de gelinen aşama bölge için bir umut ışığıdır. Filistin davasını terk etmeyiz.

Menfur bir terör eylemi dolayısıyla Pakistan'lı kardeşlerime taziyelerimi iletiyorum. Birlik ve beraberliğimize atfettiğimiz değeri vurgulamak istiyorum. Sayın Ersin Tatar'ı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kıbrıs Türkleri ile çeşitli alanlarla ilişkilerinizi geliştirmenizi bekliyorum."