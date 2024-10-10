Bir Güzellik Merkezi Vakası Daha! Dilan Polat'ın Yakın Arkadaşı Sevim Alan 'Zehir Ticareti'nden Davalık Oldu

Dilan-Engin Polat davası sonrası gözler diğer güzellik merkezlerine çevrilmişti. Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan ve Dilan Polat'ın arkadaşı olduğu bilinen Sevim Alan'ın Sağlık Bakanlığı'nından onaysız kozmetik ürün satışı yaptığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, S.M. adlı bir kadın Sevim Alan ve eşi Tufan Alan'dan şikâyetçi oldu. Çiftin, kozmetik ürünleri satan bir marka ile Sevim Alan ismi ve markası altında çok sayıda ürünün Sağlık Bakanlığı onay, izin ve ruhsat olmadan, taşıması zorunlu yasal unsurları barındırmadan, yasa dışı yollarla ve insan sağlığına zarar şekilde halka arz edildiğini belirtti. Ayrıca Alan Güzellik Merkezi'ndeki işlemlerde kullanılan ürünlerin iç ve dış ambalajlarında yasal olarak yer alması gereken unsurların bulunmadığını da kaydetti.

Bilirkişi raporunda markaya ait kozmetik ürünlerinin Sağlık Bakanlığı sisteminde kaydının olmadığı, ambalaj üzerinde yer alması gereken ürün formülasyon içeriğinin bulunmadığı, üretim ve son kullanma tarihlerinin parti ve seri numarasının yazılı olmadığı, raf ömrünün belirtilmediği, özel kullanım önlemlerinin yer almadığı aktarıldı.

Kozmetik ürünlerin takibini sağlayabilmek için piyasaya arz edilmeden Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapılmasının ve kaydının oluşturulmasının zorunlu olduğu da kaydedilen raporda, markalı kozmetik ürünlerinin Sevim Alan ismiyle faaliyet gösteren güzellik salonu şubelerine ait sosyal medya hesaplarından, bir e-ticaret mağazasından da satışının yapıldığı ifade edildi.

BAKANLIK ONAYI VARMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER

Markanın sabun, krem, vücut spreyi, kaş kirpik serumu gibi birçok kozmetik ürünü satışı yaptığı belirtilen raporda, bu ürünlerle Sevim Alan'ın güzellik merkezlerinde insanlara işlem de yapıldığı kaydedildi. Ayrıca ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı olmadığı halde onayı varmış gibi, doğal olmadığı halde doğalmış gibi sundukları ve şüphelilerin yasadışı yollardan ürettikleri veya elde ettiği ürünlerle insan sağlığına zarar verdiği, yasa dışı gelir sağladığı aktarıldı.

'ZEHİR TİCARETİ'NDEN DAVA

Savcılık, şüphelilerin satmış oldukları ve güzellik salonunda kullanmış oldukları ürünlerle suç işlediklerini belirtti. "Zehirli Madde İmali ve Ticareti Yapmak" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" suçlarından 6'şar yıla kadar hapislerini istedi.

BİR DAVA DA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Sevim Alan'a bir dava da İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine açıldı. Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin Beylikdüzü şubesinde yapılan denetimde, çatlak tedavisinde kullanılan cihaz, lazer cihazı, ödem attırdığı belirtilen lenf drenaj ve çeşitli işlemler için kullanılan cihazlar görüldü.

Şubenin sosyal medya hesaplarında ise gözaltı vitamin dolgusu, gözaltı renk eşitleme, iğnesiz botoks, kolajen ip, somon kolajen, ejderha meyvesi vitamini gibi uygulamalar yapıldığına dair paylaşımlar olduğu tespit edildi. Alan savunmasında, suçlamayı kabul etmedi. Güzellik merkezinin işletmesini bir süre Bihter isimli bir kişiye verdiğini, Instagram hesabını da bu şahsın kullandığını, işletmeyi tekrar geri aldığını ancak Instagram hesabını geri alamadığını söyledi. "Orada yapılan paylaşımların benimle bir ilgisi yok" dedi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, botoks uygulama işlemine ilişkin eğitim, plastik ve estetik cerrahi ile dermatoloji uzmanlık eğitimi içerisinde verildiğinden bu işlemin hekimlik sıfatına sahip olan kişiler tarafından yapılmış olması gerektiğini belirtti. İple yüz asma tedavisinin de tıbbi bir uygulama olduğunun kabul edildiği ve hekimler tarafından uygulanması gerektiğini kaydeden savcılık şüphelinin, yetkisiz şekilde sağlık hizmeti verdiğini ifade etti. Sevim Alan'ın "yetkisiz sağlık hizmeti verme" suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi.

Yine aynı şekilde aynı isim hakkında benzer bir dava daha açıldı. Bir denetim de Şişli'deki güzellik merkezine yapıldı. Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde hekim olmadan ruhsatsız, yetkisiz ve izinsiz olarak sağlık hizmeti sunulduğu tespiti yapıldı. Savcılık iş yeri sahibi Sevim Alan'ın dosyaya ruhsatname sunduğunu ancak ruhsatın denetimden sonra alındığının tespit edildiğini belirledi. Hem Alan'ın hem de o şubede çalışan bir kişinin "yetkisiz sağlık hizmeti verme" ve "hasta tedavi etme veya tabip unvanı takınma" suçlarından 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kaynak: Sabah