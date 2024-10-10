Utandıran 'Kadın' Raporu: Ev İçi Şiddet Oranı Yüzde 88 Oldu!

Türkiye günlerdir art arda yaşanan kadın cinayetleriyle sarsılmış durumda. Yıllardır sistematik olarak süregelen kadına şiddetin çözüm yolları tartışılırken, Kadın Dayanışma Vakfı’nın hazırladığı raporda yer alan veriler dikkat çekti. Cinsiyet eşitsizliğine işaret eden önemli veriler içeren raporla ilgili bilgi veren avukat Zekiye Karaca Boz, incelenen dosyaların yüzde 88,4’ünde şiddet iddiası olduğunu belirtti. Boz’a göre şiddet iddialarında 2019’a göre yükseliş var.

T24'ten Özgür Zeren'in haberine göre; raporda beş yıl içinde şiddet türlerindeki değişim şu şekilde:

“2019 raporunda yüzde 75 olan psikolojik şiddet 2024’e yüzde 97’ye yükseldi. Fiziki şiddet ise 2019’da yüzde 52 olarak tespit edilmişken 2024’de yüzde 73 oldu. 2019’da yüzde 47 olarak rapora giren ekonomik şiddet yüzde 60’a çıktı. Cinsel şiddetse 2019 raporunda yüzde 15’ken 2024 raporunda yüzde 17 olarak kayıtlara geçti. “

KADINLARIN ÇOĞU ASGARİ ÜCRET BİLE ALMIYOR

2024 Yoksulluk Araştırması Raporu kadınların gelir düzeylerini inceledi. Avukat Zekiye Karaca Boz “Davaya konu kadınların yüzde 47’sinin herhangi bir geliri yok. Yüzde 5’inin de düzenli geliri yok. Bir de asgari ücretin altında ücretlerle çalışan yüzde 2’lik kesim var. Yani bu kadınların yüzde 54’ünün asgari ücret seviyesinde bile bir geliri yok” dedi.

Kaynak: T24