On Binlerce Kaçak Sigara Yakalandı

Ağrı'da polis, yakalanan araçta on binlerce paket kaçak sigara ele geçirdi.

On Binlerce Kaçak Sigara Yakalandı

Ağrı’da polisin “dur” ikasına uymayarak kaçan ve daha sonra yakalanan araçta yapılan aramada 181 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Ağrı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda şüpheli araca DUR ikazında bulunulmuş şüpheli araç DUR ikazına uymayarak kaçmaya devam etmiş, kapan atılmak suretiyle araç durdurulmuş, yapılan arama da ; 181 bin 100 paket (Bin Sekiz Yüz On Karton) Gümrük Kaçağı Sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli N.Z isimli şahsın kullandığı araca el Kkonulmuş ayrıca şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.” denildi.

Kaynak: İHA

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