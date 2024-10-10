Cem Garipoğlu'nun DNA İşlemleri Tamamlandı

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun 'fethi kabir' işlemleri sonrasında mezarından alınan örnekler ATK'da incelemeye alınmıştı. İşlemlerin tamamlanmasının ardındın Garipoğlu'nun kemikleri aile avukatına teslim edildi.

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3 Mart 2009’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut’u cani şekilde öldüren Cem Garioğlu’nun 10 Ekim 2014 günü tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamını son verdiği öğrenilmişti.

Aradan geçen 10 yıl içerisinde zaman zaman Garioplu’nun intihar etmediği ve yurt dışına kaçtığı iddia edilmiş ancak bu iddialar doğrulanamamıştı.

Yıllar sonra Münevver Karabulut’un ailesinin talebi ve Garipoğlu ailesinin de ona vermesiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

GARİPOĞLU’NUN MEZARI AÇILDI

Başsavcılık, Karabulut ailesinin fethi kabir talebini kabul ederek işlemlerin gerçekleşmesi için Anadolu Adliyesi’ne yazı yolladı.

Ardından harekete geçen ilgili makamlar 3 Ekim 2024 günü Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Cem Garipoğlu’nun mezarını açma işlemi gerçekleştirmiş; işlem sırasında mezarda kefen bulunmadığı tespit edilmiş, vücut bütünlüğünün bulunmadığı tutanaklara yansımıştı.

Mezarda bulunan kemikler ve kafatası Adli Tıp ekiplerince alınarak, Adli Tıp Kurulu’na incelenmek için götürülmüş; mezar açılma işlemleri hem başsavcılık, hem emniyet ekipleri tarafından bizzat yerinde takip edilmişti.

Cem Garipoğlu'nun DNA İşlemleri Tamamlandı - Resim : 1

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin ATK’ya getirilmesinin ardından Garipoğlu’nun anne ve babası da ATK binasına gelerek kan ve süprüntü örneklerini vermişti.

Son olarak dün aileden alınan örneklerle mezardan alınan örnekler eşleşti; defnedilen bedenin Cem Garipoğlu olduğu tespit edildi.

Cem Garipoğlu'nun DNA İşlemleri Tamamlandı - Resim : 2

KEMİKLER AİLE AVUKATINA TESLİM EDİLDİ

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün ATK’ya gelen Garipoğlu ailesinin avukatına, Garipoğlu’nun mezarından alınan kemikleri teslim edildi.

Cem Garipoğlu'nun DNA İşlemleri Tamamlandı - Resim : 3Teslim alınan kemiklerin defnedileceği öğrenildi.

DEFİN İŞLEMİ İÇİN KARACAHMET'E GETİRİLDİ

Garipoğlu'nun mezardan alınan ve ATK'daki işlemlerinin ardından aile avukatına teslim edilen kemikler, Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığında yer alan mezarının olduğu noktaya geri getirildi.

Cem Garipoğlu'nun DNA İşlemleri Tamamlandı - Resim : 4

Kemikler, buraya defnedilecek.

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Kaynak: DHA-İHA

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