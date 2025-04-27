Bir Aileyi Heyelan Parçaladı! Anne Kurtarıldı, Baba Ve Küçük Çocukları Hayatını Kaybetti

Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda saat 23.00 sıralarında meydana gelen heyelan faciası, bir aileyi parçaladı. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü.

ANNE KURTARILDI: HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kaya parçalarının altında bir araç kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma, sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan faciaya ilişkin açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın saat 23.20 sıralarında Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu alanda yaşandığını belirtti.

Toprak kayması sırasında oto yıkama bölümünde bulunan bir aracın göçük altında kaldığını ifade eden Yerlikaya, olay yerine AFAD'dan 2 araç ve 7 personelin yanı sıra emniyet, 112 sağlık, itfaiye, karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sevk edildiğini kaydetti.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K.'nin bilinci açık şekilde kurtarıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Eşi A.K. ve iki çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

BABA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda önce göçük altında kalan araca ulaşıldı. Araçta yapılan incelemede, baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler araçtan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Heyelanda aynı aileden 4 kişi göçük altında kaldı. Anne yaralı olarak kurtarılmıştı. Annenin ayaklarında kırık var, hayati tehlikesi yok. Göçük altında kalan diğer 3 kişiye de ulaştık. Baba ve 2 çocuğunun cansız bedenleri göçükten çıkartıldı” dedi.

1 YIL ÖNCE SAMSUN'A TAŞINMIŞLAR

Öte yandan Kaya ailesinin yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a taşındığı ve baba Adem Kaya'nın bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

FACİA ANLARI KAMERADA

Heyelana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde A.K.’nin otomobilini yıkadığı, eşi Ç.K.’nin da o sırada yanında bulunduğu, 2 çocuğun ise aracın içerisinde olduğu görüldü.

Kaynak: İHA