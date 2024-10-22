Bir Aile Parçalandı! Amasya'da Acı Kaza: Anne Öldü, Eşi ve Bebeği Yaralandı

Amasya'da uzman çavuş İsmail B. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi ve 7 aylık bebeği ise yaralandı.

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Bir Aile Parçalandı! Amasya'da Acı Kaza: Anne Öldü, Eşi ve Bebeği Yaralandı

Yakınlarının düğünü için 3 günlüğüne gittikleri memleketleri Kahramanmaraş'tan yola çıkan uzman çavuş İsmail B. (30) yönetimindeki otomobil, Amasya merkez Mahmatlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Bir Aile Parçalandı! Amasya'da Acı Kaza: Anne Öldü, Eşi ve Bebeği Yaralandı - Resim : 1

ANNE KURTARILAMADI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin içindeki Ebrar Melike B. (27), sürücü İsmail B. ile 7 aylık olan oğulları Mirza B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ebrar Melike B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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