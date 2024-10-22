Bir Aile Parçalandı! Amasya'da Acı Kaza: Anne Öldü, Eşi ve Bebeği Yaralandı
Amasya'da uzman çavuş İsmail B. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi ve 7 aylık bebeği ise yaralandı.
Yakınlarının düğünü için 3 günlüğüne gittikleri memleketleri Kahramanmaraş'tan yola çıkan uzman çavuş İsmail B. (30) yönetimindeki otomobil, Amasya merkez Mahmatlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
ANNE KURTARILAMADI
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilin içindeki Ebrar Melike B. (27), sürücü İsmail B. ile 7 aylık olan oğulları Mirza B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ebrar Melike B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: