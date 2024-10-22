CHP'den 'Etki Ajanlığı' Yasasına Tepki: 'Aba Altından Sopa Gösteriyorsunuz!'

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde konuştu.

CHP’li Bülbül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kriminal tiplerin ortalıkta dolaşmasından rahatsızız, cezasızlık algısı kalkacak” sözlerini hatırlatarak, toplumda cezasızlık tartışılırken gelen yasayı eleştirdi. Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı cezasızlık politikalarından bahsediyordu. Kadına ve çocuklara yönelik şiddet, ölümlerden bahsediliyordu. Şu an yenidoğan çetesini tartışırken, bu cezasızlık politikası siyasi davalarda, kadın cinayetlerinde ve çocuklara yönelik şiddette tartışılırken önümüze bir Noterlik Kanunu geldi. Kanunun içinde Anayasa Mahkemesi’nin kanunilik ilkesine aykırı bularak iptal ettiği düzenlemeler ve ‘etki ajanlığı’ denilen bir yasa bulunuyor. Daha önce çıkarılan Dezenformasyon Yasası’ndan sonra dünyada sadece demokrasisi olmayan, özgür olmayan ülkelerde var olan, Gürcistan, Macaristan, Rusya, Çin’de var olan ‘etki ajanlığı’ maddesiyle geldi. Gündem ne? Gündem açık ve net. Yenidoğan çetesi, çocuk ölümleri, kadına yönelik şiddet, Narin dosyası. Gündem, şiddetin artık toplumda kabul edilemez bir noktaya gelmesi.”

'SİYASİ DAVALARDA CEZASIZLIK VAR'

Toplumsal davalara değinen CHP’li Bülbül, siyasi davalarda ceza verilmediğine dikkat çekerek, Güvenpark Davası’nı hatırlattı. CHP’li Bülbül, “Madımak davasında insanlığa karşı suç nitelendirilmesi yapılması gerekirken zamanaşımı işletildi. Siyasi davalarda cezasızlık var. Kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri verilmiyor. Hrant Dink davasında kamu görevlileri korunuyor. Güvenpark Davası’nda istihbarat elemanları hakkında soruşturma talebi bile reddediliyor. Ve ilginçtir Güvenpark Davası’nda o gün 13 Mart 2016’da bombalı saldırının yapılacağı konusunda Amerikan Büyükelçiliği kendi vatandaşlarına ‘Kızılay’a gitmeyin’ uyarısı yapıyor. TÜRGEV’in kendi bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilere ‘Kızılay Meydanı’na gitmeyin’ uyarısı ilginçtir. Mahkeme ise bunlara rağmen verilen taleplerin hepsini reddetti” diye konuştu.

'ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYORSUNUZ'

“Türkiye’nin gündemi farklı, bize getirdiğiniz gündem farklı” sözleriyle kanunu eleştiren CHP’li Bülbül, Dezenformasyon Yasası kapsamında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ile soruşturulan 64 bin 402 şüphelinin olduğunu söyledi. CHP’li Bülbül, etki ajanlığı maddesini “Casus olan kişi, vatan hainidir. Vatan haini olan kişiye üç yıl ceza veremezsiniz. Casusluk yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına üç yıl ile yedi yıl arasında ceza veriyorsanız sizin amacınız farklıdır. Siz aynı Dezenformasyon Yasası’nda olduğu gibi korku ikliminde güvenlikçi bir yasa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aba altından sopa gösteriyorsunuz. Başka bir suç işlendiğinde onun cezasını alacak bunun da cezasını alacak. Ne olacak? Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediği zaman hem onun cezasını hem de bunun cezasını alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı fiile iki kez ceza verilebilir mi?” sözleriyle eleştirdi.

AHMAK DAVASI

Yargının siyasallaştığını vurgulayan CHP’li Bülbül, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davayı hatırlatarak, "Ahmak Davası’nı size anlatayım mı? Karar duruşmasından bir önceki celsede bir hakim vardı. ‘İki yıldan az’ ceza vermeyeceksin baskılarına dayanmadı, Samsun’a sürüldü. Ondan sonra gelen hakim karar duruşmasından bir önceki celsede gözümle kulağımla duydum. ‘Bu ahmak lafının Süleyman Soylu’ya söylendiğini herkes biliyor, ben de biliyorum’ dedi. Bu kadar açıkken o hakim kamu görevlisine hakaretten ceza verdi" ifadelerini kullandı.