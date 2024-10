İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Öcalan' Yanıtı Geldi! İş Birliği Çağrısında Bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu, memleketin kaderini etkileyecek hiçbir mevzunun bir kişinin iki dudağının arasında olamayacağını söyledi.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu memleketin hiçbir konusu, hele hele kaderini etkileyecek hiçbir mevzusu asla ve asla bir kişinin iki dudağı arasında durmaz. Bu memleketin büyük meseleleri veya bu memlekete ait her konu, samimiyetle, içtenlikle, her insanını koruyan bir anlayışla, müzakereyle, ortak akılla, milli bir bakışla, her insanını o milli çatının altında toplayacak bir duruşla derleyip toparlamayı gerektirir.

'MİLLETİN BAŞINA BAŞKA BELALAR AÇARSINIZ'

Bu bağlamda yürünecek her yol, söylenecek her doğru söz, ortaya konacak her tutum ve tavır bizde saygı görür. Ama bu tür, kamusal işler, toplumun, milletin geleceğini ilgilendiren önemli hususlarda, iş birliğini, birlikte hareket etmeyi ortaya koymadığınız takdirde, o zaman bu milletin başına başka belalar açarsınız. Allah bu milleti belalardan korusun.

'ALLAH BU MİLLETİ 'BEN BİLİRİMCİLİKTEN' KORUSUN'

Ve bu milleti "Ben bilirimcilikten" korusun. Bu milleti ortak akılla, birlikte düşünmesine, beklentisine, "Benim insanım benden ne istiyor", "Onu nasıl sağlamalıyım", "Niye mahcup duruyor köşesinde", "Niye boynu bükük, niye suratı asık", "Bir toplum niye kendini geride hissediyor", bütün bunları düşünerek, Türkiye'nin, bu güzel canım cumhuriyetin, 86 milyon insanın, mutlu ve huzurlu olduğu, "Ben bu toprakların eşit hissedarıym kardeşim", "Benim başım dik", "Benim çocuğum çalışırsa liyakatiyle işe girer", "Benim evladım çalışırsa en tepeye çıkar" duygusunu her anne babaya verdiğimiz bir memleket var ederiz. Bizim yolumuz bu yolculuktur, kimse vazgeçiremeyecek.