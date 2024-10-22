Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış ve Kar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yarın (Çarşamba) 1-3 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin yer yer çok bulutlu hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C

Az bulutlu

MUĞLA 9°C, 25°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 26°C

Az bulutlu

HATAY 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 13°C, 24°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın doğusunun yer yer çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 5°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, güneydoğusu yer yer çok bulutlu, Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS -4°C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu