Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış ve Kar Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. Rapora göre; Kocaeli, Artvin, Trabzon ve Van'da aralıklı yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Hakkari'nin yükseklerinde ise kar görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise çarşamba günü 1-3 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yarın (Çarşamba) 1-3 derece artması beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli çevrelerinin yer yer çok bulutlu hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Az bulutlu
MUĞLA 9°C, 25°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 26°C
Az bulutlu
HATAY 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 13°C, 24°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın doğusunun yer yer çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 5°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, güneydoğusu yer yer çok bulutlu, Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS -4°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu