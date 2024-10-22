Öcalan'ın Kardeşinden Bahçeli Yorumu

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı “Öcalan çağrısı” gündem oldu. MHP lideri, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' dedi.

'KİMSE KİMSE ALDATMASIN'

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, Bahçeli’nin açıklamalarını değerlendirdi. Bahçeli’nin 2 haftadır bu konuyu ortaya attığını söyleyen Öcalan, “İki hafta üst üste Devlet Bahçeli bu konuyu ortaya atıyor. Bunu bilemiyorum, bir adımdır. Ne şekilde şekillenecekse, bilemiyorum. Umarız ki güzel şekilde olur. Evet konuşuyor Bahçeli, doğrudur konuşması. Ama 4 senedir Abdullah Öcalan'dan bir ses çıkamıyor, tecritte. Avukatlarıyla her taraf kesilmiştir. Bilmiyorum belki orada konuşuyor. Bilemiyoruz. Umarım herkes için güzel bir şeyler olabilir. Kimse kimseyi aldatmasın. Demokratik şekilde güzel bir barış olsa biz de buna seviniriz. Neyin ne olacağı belirsiz. Umarım ki güzel olur.” dedi.

'ZANNDERİM BAHÇELİ'NİN BİR HESABI VAR'

Bahçeli’nin konuşmasını samimi bulduğunu söyleyen Öcalan sözlerine şu şekilde devam etti: “Orada olan bitenden asla haberimiz yoktur. 4 yıl bitti, 5’inci yılına giriyor. Zannederim devletin haberi vardır. Avukatların ve ailenin haberi yok. Konuşmalar samimi, yani eğer bu bir girişimse, zannederim Bahçeli'nin bir hesabı var. Umarım ki herkes bu hesaptan faydalanır.”

Kaynak: Odatv