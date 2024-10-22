Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin tam metni ortaya çıktı. Amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, anne ve ağabey hakkında müebbet hapis cezası istendi. İşte iddianamenin detayları...

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Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı

Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 12 sayfalık iddianamede, şüphelilere ilişkin HTS ve baz kayıtlarının ayrıntılı tetkiki doğrultusunda jandarma tarafından analiz raporu hazırlandığı belirtildi.

Şüphelilerin HTS ve baz istasyonu kayıtlarından faydalanılarak tam olarak yerlerinin tespit edilebilmesi amacıyla bilirkişi olarak görevlendirme yapıldığı ifade edilen iddianamede, ilgili bilirkişinin Tavşantepe Mahallesi'ne bizzat giderek jandarma personeli ile olayın gerçekleştiği yerlerde fiili olarak ölçüm yaparak, servis sağlayan ana ve ara bazları belirlediği, yapılan ölçümler ve baz istasyonu tespiti sonucu rapor hazırlandığı ifade edildi.

Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 1

Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 2

Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 3Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 4Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 5Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 6Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 7Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 8Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 9Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 10Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 11

Narin Güran Cinayeti: İddianamenin Tam Metni Ortaya Çıktı - Resim : 12

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