Bahçeli 'TBMM'de Konuşsun' Demişti... Öcalan'ın Avukatlarından Flaş Adım!

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın'' çağrısında bulundu.

Bahçeli'nin gündem olan açıklamasının ardından Abdullah Öcalan'ın avukatlarından flaş bir hamle geldi. Öcalan’ın avukatları, 44 aydır müvekkillerinden haber alamadıklarını belirterek, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne yeni bir görüşme başvurusu yaptı.

Başvuruda Öcalan'ın yanı sıra İmralı'da tutuklu bulunan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüş talep edildi.

KESİNTİSİZ GÖRÜŞ YASAĞI KARARI

2016 Temmuz ayında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca verilen avukat görüş yasağı, Şubat 2018 tarihine kadar sürdürüldü. Bu tarihten sonra avukatların görüşme talepleri, 6 aylık sürelerle yasaklanmaya başladı. Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer tutsaklara dönük son 6 aylık avukat görüş yasağı kararı ise, 3 Mayıs 2024 tarihinde Bursa İnfaz Hakimliği tarafından verildi.

Son yasak kararıyla birlikte Abdullah Öcalan'a 8 yılda en az 13 kez 6 aylık avukat görüş yasağı verilmiş oldu.

Kaynak: Halk TV