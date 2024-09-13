Bir Açıklama da KVVK'dan, Veriler Çalındı mı?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (KVKK) kişisel verilerin çalındığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Muhtelif haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında 108 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığına ilişkin haberler yer almakta olup, kurumumuza konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır’’ denildi.

KVKK, milyonlarca vatandaşların kişisel verilerinin çalındığı yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenip işlenmediği ve veri güvenliğine ilişkin düzenleyici işlem yapmanın KVKK'nın yetkileri arasında olduğu hatırlatıldı.

'HERHANGİ BİR VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ BULUNMAMAKTADIR’

KVKK tarafından pandemi döneminde yaşandığı iddia edilen veri ihlaline karşı resen inceleme kararı bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Muhtelif haber kanallarında ve sosyal medya platformlarında 108 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığına ilişkin haberler yer almakta olup kurumumuza konuya ilişkin olarak intikal etmiş herhangi bir veri ihlali bildirimi bulunmamaktadır. Medyada daha önce de benzer haberlerin yer almış olması sebebiyle özellikle pandemi sürecinde meydana geldiği iddia edilen veri ihlali haberleri ile ilgili halihazırda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış resen inceleme kararı bulunmakta olup, ilgili kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir.’’

NE OLMUŞTU?

Pandemi döneminde gündeme gelen, kişisel verilerin çalındığı haberinin ardından geçtiğimiz günlerde bir veri çalıntısı haberi daha gündeme geldi. Son gelen bilgilere göre, resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon yurttaşın ad, soyad, TC kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri; nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve köy, medeni durum, ölüm tarihi, ikamet adresi ve cep telefonu numarası gibi kişisel bilgilerin çalındığı açıklanmıştı.

www.freewebturkey.com'dan Ali Safa Korkut’un haberinde, verileri çalan bilgisayar korsanlarının, bunları “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı belirtilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM),veri çalıntısını fark etmesinin ardından, Google’dan işbirliği teklif ettiği öne sürülmüştü. USOM'un, Google’dan ilgili dosyaları Drive’a yükleyen kişi veya kişilerin kullanıcı hesap kimlikleri, IP adresleri ve port numaralarını da istediği belirtilmişti.

Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pandemi dönemindeki veri sızıntısını kabul ederken, 108 milyonun verilerinin çalındığını kabul etmemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise veri çalıntısı ve Google'dan yardım istenildi iddialarını yalanlamıştı.

Kaynak: ANKA