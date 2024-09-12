Bakan Kabul Etti, İletişim Başkanlığı Yalanladı: 85 Milyonun Bilgileri Çalındı mı Çalınmadı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündem olan iddiaların ardından dün yaptığı açıklamada, güncel bir veri hırsızlığı olmadığını ancak pandemi döneminde 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bugün yaptığı açıklamada pandemideki veri hırsızlığına değinmezken, güncel verilerin çalınmadığını ve Google'dan yardım istenmediğini bildirdi.

'HALİHAZIRDA ÇALINMIŞ VERİ YOK'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması şu şekilde:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir.

'BAKANIN AÇIKLAMASI BAĞLAMINDAN KOPARILDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" şeklinde servis edilmektedir. Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."