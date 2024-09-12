Bakan Kabul Etti, İletişim Başkanlığı Yalanladı: 85 Milyonun Bilgileri Çalındı mı Çalınmadı mı?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bakan Uraloğlu'nun pandemi döneminde veri hırsızlığı olduğunu doğruladığı açıklamasını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada, "Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir" denildi.

Son Güncelleme:
Bakan Kabul Etti, İletişim Başkanlığı Yalanladı: 85 Milyonun Bilgileri Çalındı mı Çalınmadı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündem olan iddiaların ardından dün yaptığı açıklamada, güncel bir veri hırsızlığı olmadığını ancak pandemi döneminde 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bugün yaptığı açıklamada pandemideki veri hırsızlığına değinmezken, güncel verilerin çalınmadığını ve Google'dan yardım istenmediğini bildirdi.

'HALİHAZIRDA ÇALINMIŞ VERİ YOK'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklaması şu şekilde:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir.

'BAKANIN AÇIKLAMASI BAĞLAMINDAN KOPARILDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" şeklinde servis edilmektedir. Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Korktuğumuz Şey Başımıza Gelmiş... Verilerimizin Çalındığını Bakan AçıkladıKorktuğumuz Şey Başımıza Gelmiş... Verilerimizin Çalındığını Bakan AçıkladıGüncel
108 Milyonun Tüm Kişisel Verileri Çalındı! Kimlik, Adres, Telefon...108 Milyonun Tüm Kişisel Verileri Çalındı! Kimlik, Adres, Telefon...Güncel
Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Son Güncelleme:
Bursa'da Sıcaktan Bunalan Herkesin Akın Ettiği Yer! Son Dönemin Gözdesi Bursa'da Sıcaktan Bunalan Herkesin Akın Ettiği Yer! Son Dönemin Gözdesi
Beton Mikseriyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı Beton Mikseriyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ekim Ayında Dikkat Etmesi Gereken 3 Burç! Ellerine Büyük Fırsatlar Geçecek Ekim Ayında Dikkat Etmesi Gereken 3 Burç! Ellerine Büyük Fırsatlar Geçecek
Kayyım Başkanın Bankamatik Memuru: 6 Aydır İşe Gitmeden Maaş Alıyor Kayyım Başkanın Bankamatik Memuru