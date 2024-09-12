Beton Mikseriyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde beton mikseriyle otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
A.K. (68) idaresindeki 31 AAF 160 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa yolunun Güzelce mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.D'nin kullandığı 06 EAV 26 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Osman Erdoğan'ın (64) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü A.K. ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA