'5 Yaşındaki Çocuğu Dayısı İstismar Etti' İddiası: Acil Koruma Kararı

Ankara'da yaşayan Fikri Çelik, bir süre önce, 8 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının, boşanma sürecinde olduğu anneleriyle birlikte Elazığ'da dayılarıyla aynı evde kaldıklarını, 8 yaşındaki çocuğundan dayılarının kendilerini istismar ettiğini öğrendiğini ileri sürmüş ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giden Fikri Çelik, Bakanlık önünde basın açıklaması yaparak, halen dayısıyla aynı evde yaşayan 5 yaşındaki kızının devlet korumasına alınmasını talep etmiş, dilekçe vermişti.

Elazığ Valiliği Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli sosyal çalışmacının hazırladığı rapora göre, baba Fikri Çelik'in başvurusu üzerine yapılan jandarma aramasında dayı ve kız çocuğunun aynı evde olduğu tespit edildi.

Elazığ Çocuk Mahkemesi, yaşanan boşanma sürecinde tarafların birbirlerine ciddi ithamlarda bulunduğu, çocuğun mevcut kriz ortamından uzaklaşmasına ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle 5 yaşındaki E.H.Ç. hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca "koruyucu ve destekleyici tedbir olarak 1 aylık süre ile acil koruma altına alınmasına" karar verdi.

Kaynak: ANKA