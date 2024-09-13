Yıldırım Düştü, Orman Yangını Çıktı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yıldırım isabet etmesiyle başlayan orman yangını, 4 uçak ve 3 helikopterle yapılan hızlı müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yıldırım Düştü, Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Yaraş Mahallesi'ndeki orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 4 uçak, 3 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

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