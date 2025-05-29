Bingöl'ün Ardından Adana'da da Deprem
AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kaydetti.
AFAD’tan alınan bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli saat 20.32'te yerin 10,33 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede hafif hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2025-05-29
Saat:20:32:48 TSİ
Enlem:37.66028 N
Boylam:35.96778 E
Derinlik:10.33 km
Detay:https://t.co/sePgjnWSNn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 29, 2025
KUYUBELI-KOZAN (ADANA) https://t.co/E04LvAYICD
29.05.2025, 20:32:47 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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