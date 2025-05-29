Bingöl'ün Ardından Adana'da da Deprem

AFAD’tan alınan bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli saat 20.32'te yerin 10,33 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede hafif hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi