Bingöl'ün Ardından Adana'da da Deprem

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kaydetti.

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Bingöl'ün Ardından Adana'da da Deprem

AFAD’tan alınan bilgiye göre, Adana'nın Kozan ilçesi merkezli saat 20.32'te yerin 10,33 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede hafif hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8; derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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