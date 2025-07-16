Bingöl’de Uyuşturucu Baskını

Bingöl'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar devam ederken son operasyonda bin 651 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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Bingöl’de Uyuşturucu Baskını
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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 651 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç ilçesi kırsalında çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 farklı noktada yaptıkları aramada, bin 651 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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