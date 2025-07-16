Manisalı Çiftçilere 'Bit' Uyarısı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden bağ üreticilerine yönelik önemli bir uyarı geldi. Bağ salkım güvesinin lağvalarına karşı ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.

Manisalı Çiftçilere 'Bit' Uyarısı
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Manisa’nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden bağ üreticilerine yönelik önemli bir uyarı geldi.

Uyarıda bağ salkım güvesinin 3. nesil larvalarına karşı ilaçlama yapılması gerektiği vurgulandı.
Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, bağlarda ciddi zarara yol açan bağ salkım güvesi ile etkin mücadele için üreticilerin 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında ruhsatlı bir larva etkili bitki koruma ürünü ile ilaçlama yapması gerektiği hatırlatıldı.

'MÜCADELEYE BAŞLANMALI'

Yetkililer, özellikle erkenci bölgelerde bulunan bağlarda ilaçlamanın zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Öte yandan, bağlarda yaygın olarak görülen bir diğer zararlı olan unlu bit konusunda da üreticiler uyarıldı. Açıklamada, "Unlu bitin sorun olduğu bağlarda mücadeleye gecikmeden başlanmalıdır" denildi.

Kaynak: AA

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