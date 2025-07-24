Bilecik’te İznikli Çiftçilerden Hayat Konvoyu! Traktörlerini Felaketin Ortasına Sürdüler… Zamanla Yarışın Gizli Kahramanları

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Sakarya’da başlayan orman yangının Bilecik’e sıçraması sonrasında başlayan orman yangını 4 gündür devam ederken, etkisini gösteren şiddetli rüzgar sonrasında alevler Bursa sınırına dayandı.

DEFALARCA SU TAŞIDILAR

İznik Belediyesi ve Ziraat Odası'nın çağrısıyla onlarca çiftçi, su dolu tankerleriyle bölgeye defalarca sefer yaparak su taşıdı.

KONVOY HALİNDE DESTEK

Alevler Yenişehir’e sadece 9 kilometre kala durdurulurken, yangına müdahale etmek için yola çıkan çiftçiler, konvoy halinde traktörlerini destek için sürdü.

Yangınla burun buruna gelen çiftçiler, Osmaneli kırsalında itfaiye, orman bölge ve jandarma ekiplerine yardım etti. Çiftçilerin verdiği mücadele anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA