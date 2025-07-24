Adli Tıp Önünde Acı Bekleyiş! Bakan Memişoğlu'na Ağlayarak İsyan Etti: 'Öldü mü, Kaldı mı, Nerede?'

Eskişehir’deki yangın felaketini söndürmeye çalışırken orman işçisi ve AKUT gönüllüsü 10 kişinin hayatını kaybetmesi herkesi yasa boğarken, yangını söndürmeye giden yakınından haber alamayan bir kişi Adli Tıp önünde, Bakan Memişoğlu’na “Öldü mü, kaldı mı nerede? Kimse bir şey bilmiyor” diyerek tepki gösterdi.

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Türkiye’nin dört bir yanından orman yangınları haberleri gelmeye devam ederken, Eskişehir’deki yangına müdahale eden orman işçisi ve AKUT gönüllüsü 10 kişinin hayatını kaybetmesi herkesi kahretti.

Adli Tıp Önünde Acı Bekleyiş! Bakan Memişoğlu'na Ağlayarak İsyan Etti: 'Öldü mü, Kaldı mı, Nerede?' - Resim : 1

Ölen emekçilerin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nden, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na getirildi.

Adli Tıp Önünde Acı Bekleyiş! Bakan Memişoğlu'na Ağlayarak İsyan Etti: 'Öldü mü, Kaldı mı, Nerede?' - Resim : 2

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

Adli Tıp Önünde Acı Bekleyiş! Bakan Memişoğlu'na Ağlayarak İsyan Etti: 'Öldü mü, Kaldı mı, Nerede?' - Resim : 3

BAKAN MEMİŞOĞLU’NA TEPKİ

Adli Tıp önünde arkadaşlarını, yakınlarını bekleyenlerin acı bekleyişi yürekleri yakarken, yangını söndürmeye giden ve kendisinden haber alınamayan bir kişinin yakını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na tepki gösterdi.

Adli Tıp Önünde Acı Bekleyiş! Bakan Memişoğlu'na Ağlayarak İsyan Etti: 'Öldü mü, Kaldı mı, Nerede?' - Resim : 4

'ÖLDÜ MÜ, KALDI MI, NEREDE?'

Endişeli bekleyişi süren, emekçinin yakını “Burada mı, öldü mü, kaldı mı, nerede, biri bize yardımcı olsun, kimse bir şey söylemiyor” dedi.

Bakan Memişoğlu'na tepki gösteren kişiyi, AFAD görevlisi sakinleştirdi.

Adli Tıp Önünde Acı Bekleyiş! Bakan Memişoğlu'na Ağlayarak İsyan Etti: 'Öldü mü, Kaldı mı, Nerede?' - Resim : 5

'5 YARALIMIZ VAR'

Öte yandan Bakan Memişoğlu, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etmişti. Bakan Memişoğlu şunları söylemişti: Milletimizin başı sağ olsun. 10 şehidimiz var, üzüntü içindeyiz. Yaralılarımızı ziyaret ettik, Sayın Valimiz ve AFAD Başkanımızla beraber. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde şu anda 5 yaralımız var. Genel durumları iyi. İnşallah yarın itibarıyla hepsi taburcu olacak. Şehitlerimizin naaşları buraya geliyor. İlk muayeneleri yapıldıktan sonra DNA ve tanılarıyla ilgili Adalet Bakanımızla konuştuk. Ankara Adli Tıp Kurumu'na geçecek. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bize böyle acılar bir daha yaşatmasın.

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Kaynak: Haber Merkezi

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