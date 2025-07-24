İzmir'de Deprem Oldu
İzmir Menderes'te, saat 12.05'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremler ilgili şimdilik olumsuz bir durum yaşanmadı.
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Kandilli Rasathanesi, İzmir’in Menderes ilçesi merkezinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 12:05’te gerçekleşen depremin merkez üssünün Ataköy Mahallesi olduğu belirtilirken, sarsıntının yerin 5.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Şimdiye dek henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 24, 2025
ATAKOY-MENDERES (IZMIR) https://t.co/7sPCxJmqNC
Derinlik: 5.7 km#Kandilli
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Kaynak: Haber Merkezi
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