Her Eve Giren Markanın Ürünü İçin Toplatma Kararı!

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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların can ve sağlık güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, ünlü mobilya üretim firması Yataş’ın ürettiği oda kokusu için piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı verildi.

Bakanlık, vatandaşların can ve sağlığını tehlikeye atan ürün ve firmaları sık sık Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) kamuoyuna duyururken, bu kez ünlü yatak ve mobilya firması da listeye dahil oldu.

Bakanlığın bildiriminde Yataş’ın satışa sunduğu ‘çubuklu oda kokusu’nun güvensizlik nedeniyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Bakanlığın bildiriminde güvensizlik neden için ise “ambalajın tam olarak açılmasından önce hissedilebilmesi için, dokunsal tehlike işareti, cam şişeleri koruyan mukavva kutu gibi ikincil ambalajlar üzerine değil ambalaj üzerine yerleştirilmelidir” ifadelerine yer verildi.