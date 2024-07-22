Bıçaklayıp Denize Attılar! Üç Şüpheli, Suç Makinesi Çıktı

Avcılar'da bir kişiyi bıçakladıktan sonra denize atarak ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ambarlı Sahil'de tartıştıkları Serdar A.'yı bıçakladıktan sonra denize atarak ölümüne neden oldukları iddiasıyla yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yapılan sorgulamalarında şüphelilerden Onur Ö'nün 10, Hüseyin E'nin 19 ve Eray A'nın da 8 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Zanlılar Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Ambarlı Sahili'nde 20 Temmuz'da bir teknede oturan Serdar A, yanına gelen Eray A, Onur Ö. ve Hüseyin E. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Eray A, silahını çeken Serdar A'yı göğsünden birkaç kez bıçaklamıştı. Eray A. ardından Onur Ö. ile birlikte Serdar A'yı denize atmıştı. Yaralı halde sudan yüzerek karaya çıkan Serdar A, Eray A. ve Onur Ö'den kaçarken tekrar denize düşmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Serdar A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA