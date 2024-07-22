Kulisleri Hareketlendiren İddia! Erdoğan'a En Yakın İsimler Radarda, Tüm Gözler Yarınki MKYK'da

Yerel seçimler sonrası kabinede yapılan değişikliklerin ardından kulisler yine hareketlendi. Buna göre, bazı genel başkan yardımcılarının değişeceği iddia ediliyor. Değişim olup olmayacağı yarın gerçekleştirilecek MKYK toplantısında belli olacak.

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Kulisleri Hareketlendiren İddia! Erdoğan'a En Yakın İsimler Radarda, Tüm Gözler Yarınki MKYK'da

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinedeki değişikliklerinin ardından Saray'da da değişikliğe gitti. Bu kez ise gözler yarın yapılacak MKYK toplantısına çevrildi.

Sabah'ın aktardığına göre, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarında değişiklik olacak.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, son MYK toplantısında, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullanmıştı.

Seçimlerden sonra öncelikle Batman ve Rize il başkanları değişmişti. Ardından yine bazı il ve ilçe başkanlıklarında bayrak değişimi gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı koltukları devredilmişti.

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