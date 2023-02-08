Beşizleri deprem ayırdı: Sadece bir bebek hayatta kaldı

Merkez üssü Maraş olan iki ayrı deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Depremin etkili olduğu illerden olan Hatay'da birçok bina yıkılırken çok sayıda vatandaş da göçük atında kaldı. Göçük altında kalan için arama kurtarma çalışmaları devam ederken kahreden bir haber geldi.

BEŞİZLERDEN 4'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, 2020 yılında korona virüsü salgını nedeniyle 3’ü erkek 2’si kız beşiz çocuklarıyla Suudi Arabistan’da mahsur kalan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ülkeye getirilen Huyluğlu ailesinden Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden 4'ünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

Vefat haberini Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı şirket duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Mekke Rehberimiz Hüseyin Huyluoğlu, Hatay depreminde ailesi ile birlikte vefat etmiştir. Sadece oğlu Muhammed kurtulmuştur. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Rabbim ailesine sabır versin.”