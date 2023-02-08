Voleybolcu çift depremde hayatını kaybetti

Voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır yaşanan depremde hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde çok sayıda vatandaşımızı kaybetmemize yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, sporu ve sporcuları da vurdu.

VOLEYBOL CAMİASI YASTA

Merinos Voleybol'un 27 yaşındaki Smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti.