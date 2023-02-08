Voleybolcu çift depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem spor dünyasını da yakından etkiledi.

Son Güncelleme:
Voleybolcu çift depremde hayatını kaybetti

Voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır yaşanan depremde hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde çok sayıda vatandaşımızı kaybetmemize yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, sporu ve sporcuları da vurdu.

VOLEYBOL CAMİASI YASTA

Merinos Voleybol'un 27 yaşındaki Smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
5 yaşındaki Mehmet 45 saat sonra göçükten sağ çıkarıldı 5 yaşındaki Mehmet 45 saat sonra göçükten sağ çıkarıldı
İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar İnsan sarrafı 3 burç! Gözlerinden hiç bir şey kaçmaz. Bir bakışta tanırlar
Deprem bölgesine giden TIR'ın taşıdığı iş makinesi yola devrildi Deprem bölgesine giden TIR'ın taşıdığı iş makinesi yola devrildi
Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı
Kılıçdaroğlu: Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum Kılıçdaroğlu: Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum
Prof. Ahmet Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerini paylaştı Prof. Ahmet Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerini paylaştı
Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi ismini astı Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi ismini astı
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım