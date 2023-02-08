Deprem bölgesine giden TIR'ın taşıdığı iş makinesi yola devrildi

Kırıkkale'de deprem bölgesine giden TIR'ın taşıdığı iş makinesi, kavşaktan dönmeye çalışırken devrildi.

Son Güncelleme:
Deprem bölgesine giden TIR'ın taşıdığı iş makinesi yola devrildi

Kaza, Ankara-Kırıkkale karayolu üzerindeki Virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinden deprem bölgesi Gaziantep'e gitmek için yola çıkan TIR'ın üzerindeki iş makinesi, kavşaktan dönmeye çalışırken yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, trafik yoğunluğunun yaşandığı karayolunda güvenlik önlemi aldı. Yola devrilen iş makinesi TIR'a yüklendi. Güvenlik önlemi için bir süre araç trafiğine kapatılan karayolu da yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk
Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı
Kılıçdaroğlu: Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum Kılıçdaroğlu: Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum
Prof. Ahmet Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerini paylaştı Prof. Ahmet Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerini paylaştı
Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi ismini astı Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi ismini astı
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım