Adıyaman'da anne ve çocuğu 47 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman’da, 7 katlı bir apartmandan anne ve çocuğu 47 saat sonra kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Adıyaman'da anne ve çocuğu 47 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında bulunan 108 Nolu Sokak içerisinde yer alan 7 katlı Toprak apartmanı enkazından ses geldiğini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerinde yaklaşık 3 saat çalışma yapan Giresun AKUT ekipleri, anne Fatma Tanık (38) ve 3 yaşındaki çocuğu Muhammed Tanık’ı kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, ilk olarak 3 yaşındaki Muhammed Tanık’ı çıkarttı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Muhammed Tanık, hastaneye kaldırılırken ekipler dakikalar sonra anne Fatma Tanık’ı da bulunduğu yerden çıkarttı. Hastaneye sevk edilen anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
5 yaşındaki Mehmet 45 saat sonra göçükten sağ çıkarıldı 5 yaşındaki Mehmet 45 saat sonra göçükten sağ çıkarıldı
Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı
Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk
Voleybolcu çift depremde hayatını kaybetti Voleybol camiası yasta
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı
Kılıçdaroğlu: Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum Kılıçdaroğlu: Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum
Prof. Ahmet Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerini paylaştı Prof. Ahmet Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerini paylaştı
Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi ismini astı Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi'nin yardım TIR'ına kendi ismini astı
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım