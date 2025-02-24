Beşiktaş'ta Toprak Kayması Yürekleri Ağza Getirdi: Evlerin İçine Taş ve Toprak Doldu

Beşiktaş'ta meydana gelen toprak kayması yürekleri ağza getirdi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Beşiktaş'ta Toprak Kayması Yürekleri Ağza Getirdi: Evlerin İçine Taş ve Toprak Doldu

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 4 katlı binanın arka cephesinde meydana gelen toprak kayması yürekleri ağızlara getirdi. Meydana gelen toprak kaymasında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, toprak ve kaya parçalarının girdiği 3 dairede hasar meydana geldi.

Beşiktaş'ta Toprak Kayması Yürekleri Ağza Getirdi: Evlerin İçine Taş ve Toprak Doldu - Resim : 1

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mecidiye Mahallesi Kabalak Sokak'taki 4 katlı binanın arka cephesinde binanın arkasında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları demir korkulukları ve pencereyi kırarak 3 dairenin içine girdi.

Beşiktaş'ta Toprak Kayması Yürekleri Ağza Getirdi: Evlerin İçine Taş ve Toprak Doldu - Resim : 2

Gürültüyle odalarına giren toprak ve kaya parçalarıyla korku yaşayan bina sakinleri belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine akşam saatlerinde binaya gelen ekipler inceleme yaptı. Bina ile ilgili kararın yapılacak incelemenin ardında çıkacak rapora göre verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Beşiktaş Toprak Kayması İstanbul
Kabine Toplantısı Başladı Kabine Toplantısı Başladı
Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor? Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor?
Şekerden 300 Kat Daha Tatlı, Doğal Tatlandırıcı Olarak Biliniyor! Yeni Gelir Kapısı Olacak Şekerden 300 Kat Daha Tatlı, Doğal Tatlandırıcı Olarak Biliniyor! Yeni Gelir Kapısı Olacak
Alevler Birden Yükseldi: 1 Kişi Hastanelik Oldu Alevler Birden Yükseldi: 1 Kişi Hastanelik Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak Derbi Tahmini: Sonuca Kesin Gözüyle Bakıyor Ahmet Çakar Derbiyi Kazanacak Takımı Açıkladı
Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?
İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek