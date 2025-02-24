Beşiktaş'ta Toprak Kayması Yürekleri Ağza Getirdi: Evlerin İçine Taş ve Toprak Doldu

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 4 katlı binanın arka cephesinde meydana gelen toprak kayması yürekleri ağızlara getirdi. Meydana gelen toprak kaymasında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, toprak ve kaya parçalarının girdiği 3 dairede hasar meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mecidiye Mahallesi Kabalak Sokak'taki 4 katlı binanın arka cephesinde binanın arkasında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları demir korkulukları ve pencereyi kırarak 3 dairenin içine girdi.

Gürültüyle odalarına giren toprak ve kaya parçalarıyla korku yaşayan bina sakinleri belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine akşam saatlerinde binaya gelen ekipler inceleme yaptı. Bina ile ilgili kararın yapılacak incelemenin ardında çıkacak rapora göre verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA