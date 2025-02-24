Alevler Birden Yükseldi: 1 Kişi Hastanelik Oldu

Kırıkkale Bağlarbaşı Mahallesi'ni dumanlar sardı... Merkez Camisi yakınındaki bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tandırlığa sıçradı.

Yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi, yoğun dumandan etkilenerek zor anlar yaşadı. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Dumandan etkilenen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın her yeri kül etmeden söndürüldü. Faciadan dönülen oayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA