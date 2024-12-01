Beşiktaş'ta 2 Kişi Denize Düştü! Arama Çalışmaları, MSB'nin Desteğiyle Devam Ediyor

İstanbul Beşiktaş'ta balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşını kurtarmak için denize atlayan bir kişi de gözlerden kayboldu. 23 Kasım günü kaybolan 2 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürerken AFAD Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), yardım talep etti.

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Beşiktaş'ta 2 Kişi Denize Düştü! Arama Çalışmaları, MSB'nin Desteğiyle Devam Ediyor

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşını kurtarmak için denize atlayan bir kişi de peşinden atladı. Dalgaların arasında kaybolan arkadaşları arama çalışmaları sürüyor.


AFAD Başkanlığı'nın yardım talebi üzerine, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde deniz düşen iki vatandaşın arama çalışmaları için harekete geçti.

Beşiktaş'ta 2 Kişi Denize Düştü! Arama Çalışmaları, MSB'nin Desteğiyle Devam Ediyor - Resim : 1

MSB resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"23 Kasım 2024 tarihinde İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde denize düşen iki vatandaşımızın arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından Bakanlığımızdan destek talebinde bulunuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından söz konusu talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Sualtı Harekât Komutanlığından iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan bot görevlendirildi. Sualtı Harekât ve Kurtarma Komutanlığı'na bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki vatandaşımızın arama çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla Aşiyan/Beşiktaş önlerinde Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışına başladı. Görevlendirilen ekipler faaliyetlerini AFAD ile koordineli bir şekilde yürütüyor."

Beşiktaş'ta 2 Kişi Denize Düştü! Arama Çalışmaları, MSB'nin Desteğiyle Devam Ediyor - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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