Bebek’te Kaybolan Kardeşlerden 5 Gündür İz Yok

23 Kasım günü Bebek Sahili’nde yürüyüş yapan 29 yaşındaki Ayşe Can, denize düşmüş kardeşi Velat Can da kurtarmak için denize atlamıştı. Kısa süre sonra kardeşlerden haber alamayan ailesi, durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.

Kaybolan kardeşler Ayşe ve Velat Can için arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri kardeşleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA