10. Yargı Paketi'nde Neler Var? Adalet Bakanı Tunç Açıkladı: Tutukluların Kalan Cezaları İçin Dikkat Çeken 'Kamu Hizmeti' Düzenlemesi

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hazırlıkları devam eden 10.Yargı Paketi’ne ilişkin bilgi verdi. Başta ceza adaleti sistemi olmak üzere birçok düzenleme önerisini gündeme getireceklerini söyleyen Tunç, yapılacak düzenlemelere yönelik de bazı ipuçlarını paylaştı.

BİN HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALINACAK

Ankara’da halen inşaatı devam eden ve 745 bin 900 metrekare kapalı alana sahip yeni Adalet Sarayı’nın 3 yıl içinde tamamlanacağını ifade eden Bakan Tunç, “Bu yılsonunda bin hâkim ve savcı yardımcısı alımı için 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde sınav yapılacak” dedi.

TUTUKLULARIN KALAN CEZALARI İÇİN 'KAMU HİZMETİ' YÖNTEMİ

Ceza adaleti sisteminin etkinliğine yönelik reform çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Tunç, 10. Yargı Paketi’nin kısa bir sürenin ardından TBMM’ye sunacaklarını da söyledi. Tunç, ceza infaz siteminde yapılacak değişikler kapsamında tutuklama tedbirlerinin, toplumsal huzuru ve kamu düzenini koruyacak şekilde yeniden ele alınacağını ifade etti.

Cezaların caydırıcılığı kapsamında, hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için asgari bir süre ceza infaz kurumunda kalma şartını yeni yargı paketinde yer alacağını da söyleyen Tunç, ayrıca tutukluların kalan cezalarını kamu hizmetlerinde tamamlamalarına yönelik de bir çalışma yapıldığını açıkladı.

AĞIR CEZALAR GELİYOR

Yeni yargı paketinde ayrıca trafikte yol kesme, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, meskun mahalde silahla ateş etme, tehdit, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve taksirle yaralama suçlarının cezalarının artırılmasının planlandığını ifade eden Tunç, ehliyetsiz araç kullanma, trafikte tehlikeli araç kullanma, ruhsatsız yivsiz tüfek bulundurma ya da taşıma, izinsiz kurusıkı tabanca taşıma ve ateş etme için verilen idari para cezalarının artırılacağını söyledi.

516 BİN KİŞİ DENETİMLİ SERBEST

Taahhütle serbest kalma uygulamasını hayata geçirerek, “Bu kapsamda, 392 bin 729 vatandaşımız taahhüt vererek serbest kalmıştır. 2024 yılı içerisinde taahhüt vererek serbest kalan vatandaşımızın sayısı ise 141 bin 135 oldu” diyen Tunç, halen an itibarıyla, 149 denetimli serbestlik müdürlüğünde 516 bin 617 kişinin kararın infazının devam ettiğini de açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem